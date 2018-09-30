Riot Games yanlış Gambit simgesini kullanıyor

Videoda görüldüğü üzere Kha’Zix’in ışınlanmasıyla birlikte kollarının altında çıkan bayrak, açıkca Gambit Gaming’in 2013-2015 yılları arasında kullandığı bayrağı gösteriyor.

2015 yılının Aralık ayında dağıldıktan sonra 2016 yılının ocak ayında tekrardan kurulan takım, bu süreç içerisinde hem adını Gambit Esports olarak değiştirdi, hem de logosunda birtakım değişikliklere gitti. Buna göre geçmişteki logonun ve mevcut logonun hallerini aşağıdaki resimlerde görebilirsiniz.(Üstteki eski, alttaki yeni Gambit logosu)

Kaynak: Playerbros