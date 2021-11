Los Angeles, Kaliforniya - 15 Kasım 2021 - Riot Games bugün, Whalen Rozelle'in yeni Küresel Espor Operasyonları Lideri pozisyonuna terfi edildiğini duyurdu. Önceden Kıdemli Küresel Espor Direktörü ve VALORANT Esporu Global Lideri olan Rozelle, bu terfi ile Riot Games Espor Küresel Lideri John Needham'ın oluşturduğu yeni bir pozisyonu teslim alıyor.

Rozelle; artık küresel ve çeşitlilik içeren bir ekibin yönetimi, liderliği ve danışmanlığından sorumlu olacak. Riot'un espor ürünleri olan LoL Esporu, VALORANT Esporu, Wild Rift Esporu ve diğerleri (TFT, LoR gibi) için sürdürülebilir çözümler oluşturmak adına yeni yaklaşımlar geliştirip uygulayacak. Riot Games tarihinde bir ilk olan bu pozisyon, bölgesel liglere ve çalışanlara yönetim yardımı ve stratejik zekâ sunması için oluşturuldu.

"Whalen'in Riot Games esporlarını yönetmekte başarılı ve eşsiz bir geçmişi var. Bu yeni ve daha kapsamlı pozisyonu sayesinde engin tecrübelerini, esporlarımızın gelişmesi ve etkilerinin artırılması için kullanabilecek," diyor Needham. "Whalen, Riot'a espor henüz fikir aşamasındayken katıldı ve LoL Esporu'nun dünyanın en büyük esporuna dönüştürülmesine yardımcı oldu. VALORANT Esporu'yla ikinci bir sorumluluk daha üstlenmesini rica ettiğimizde, bu yeni zorluğa hemen kucak açtı ve tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir başarı yakalayan VALORANT Champions Tour doğdu. Riot'un espor içerikleri ve coğrafyalarında, sayısız strateji ve operasyonumuza şekil vereceği önümüzdeki yıllar için ondan beklentilerimiz çok daha büyük."

Riot, geçtiğimiz yılda espor sektöründeki etkisini genişletti. İlk oyunları olan ve bu yılki Dünya Şampiyonası'yla (Worlds) bir eşsiz başarıya daha imza atan League of Legends Esporu, 11. sezonunda da dünyanın en çok izlenen esporu olmaya devam ediyor. VALORANT Esporu da başarılı bir ilk sezona imza attı ve iki uluslararası Masters etkinliğiyle bu yılki FPS yayınları arasında en yüksek dakika başına ortalama seyirci sayılarına ulaştı.

"Riot Games'in esporu bugün olduğu, durmadan büyüyen haline taşımaktaki etkisini görmek çok tatmin edici oldu. Geride bıraktığımız dokuz yıl boyunca bu gelişime katkı sağlama fırsatım olduğu için çok mutluyum," diyor Rozelle. "Topluluğumuzun sevdiğim çok özelliği var, oyuncular ve taraftarlar için her gün en iyi deneyimleri oluşturma hevesim de bu özelliklerden geliyor. Espor sektörü olarak henüz eteklerinde gezindiğimiz büyüme, değişim ve potansiyel dağının yükselişine en ön sıradan tanık oldum. Tüm oyunlarımız için işbirlikçi “tek takım” yaklaşımıyla devamlı dirsek temasındaki küresel hayran kitlesine neşe getirmek, spor ve eğlence sektörünün sınırlarını zorlamamızı sağlayacak.”

Riot’un espor sektöründeki varlığı giderek genişlerken, taraftarların da tüm espor ürünlerinde en üst kalitede hizmet alabilmeleri için; küresel operasyonlarda ortak bir yaklaşım ihtiyacına cevap verebilmek olmazsa olmaz. Rozelle, bu stratejinin küresel olarak tüm bölgelerde uygulanmasından sorumlu olacak. Her espor dalının; rekabet odaklı çalışmalar, yayınlar, hayranlarla etkileşim ve finansal sürdürülebilirlik gibi alanlardaki faaliyetlerine olabilecek en yüksek seviyede devam etmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacak.

Rozelle, yeni bir küresel lider atanana kadar VALORANT Esporu'nun sorumluluğunu üstlenmeye de devam edecek ve yeni liderin bulunması sürecinde Needham'a destek olacak.

Rozelle'in Biyografisi

Rozelle Whalen, 2005 yılında Stanford Üniversitesi Ekonomi ve Doğu Asya Çalışmaları bölümlerinden mezun oldu. Whalen, Riot Games'e katılıp oyun sevgisini ödüllü bir kariyere dönüştürmeden önce Goldman Sachs, Cornerstone Research ve Google'da çalıştı. 2012'de Riot'a katıldıktan sonra esporun meşrulaştırılması ve profesyonel bir çerçeveye oturtulmasında itici bir güç oldu ve sektörün gelişip serpilebileceği, sürdürülebilir bir ekosistem oluşmasına yardım etti.

LoL Esporu, düşük çaplı bir sistemden spor endüstrisinin yeni marka modeli olmaya uzanan yol da dahil olmak üzere pek çok önemli dönüm noktasına Rozelle'in liderliğinde ulaştı. Hayli ileri görüşlü olan Rozelle, sisteme daha büyük sponsorların dahil olmasına ve daha da önemlisi sporcuların daha iyi korunmasına olanak tanıyan bu değişimin ardındaki mimar. LoL Esporu; Golden State Warriors, Houston Rockets ve Milwaukee Bucks gibi efsanevi spor markalarından geçmişte Los Angeles Lakers'la şampiyonluk yaşamış Rick Fox ve Team Liquid'e yatırım yapan NBA efsanesi Michael Jordan gibi atletlere kadar pek çok grubu temsil eden çeşitli paydaşlar çekmeyi başardı.

Buna ek olarak League of Legends Dünya Şampiyonası'nın izlenme sayıları küresel olarak 1 milyar saati aştı. Bunda yeni nesil teknolojilerin yanı sıra Dünya Şampiyonası Finali Açılış Töreni'nde sunulan dünya standardındaki eğlence içeriklerinin de payı büyük.

Rozelle, LoL Espor'un eş başkanlığını yürütürken odağında hep oyun deneyimini tüm oyuncular için arttırmak vardı. Bunun için League of Legends Geliştirme Ekibi'yle birlikte çalışarak taraftar ve oynanış deneyimlerini geliştirmeyi hedefledi. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca League of Legends hayranına sunulan ve takımlardan ilham alan kozmetik içeriklerin üretilmesi ve kullanılması buna bir örnek.

Rozelle, bu etkili stratejisini VALORANT Esporu liderliğine de getirdi ve onu dünyanın en hızlı büyüyen esporuna dönüştürdü. Rekabetin bol olduğu taktiksel nişancı esporlarnda, kültürel açıdan kolaylıklar sunan ortaklıklar geliştiren ve izleme partileri gibi topluluğu öne çıkaran girişimler sayesinde hizmetleri en üst seviyeye çıkarmayı merkezine alan yenilikçi bakış açısına sahip. Rozelle bunlara ek olarak; VALORANT Esporu topluluğunun herkes için yüksek seviyelerde rekabet fırsatı sunduğundan emin olmak adına, Game Changers programını yılmadan destekledi.

Eski NFL başkanı Pete Rozelle'in (1960-1989) akrabası olan Whalen, tüm hayatı boyunca sporla iç içe oldu. Kariyerindeki başarıları sayesinde eski meslektaşı Jarred Kennedy gibi Sports Business Journal'ın 50 Most Influential People in Sports Business in 2017 (2017'de spor endüstrisindeki en etki sahibi 50 insan) listesine girdi ve daha birçok ödül aldı. Sports Business Journal daha sonra Whalen'i Forty Under 40 Class of 2019 (2019 yılı 40 yaş altı 40 değerli insan) listesine de aldı.