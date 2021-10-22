Los Angeles, Kaliforniya - 21 Ekim 2021 - Riot Games bugün küresel ortağı ve lüks araba üreticisi olan Mercedes-Benz'le işbirliği içerisinde geliştirdiği ve 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası'na gelecek heyecan verici yeni bir eklentiyi duyurdu. Bu yılki şampiyona ekibi, Riot Games ve Mercedes-Benz tarafından tasarlanan ve League of Legends Esporu'nun doruk noktasını hafızalara kazıyan özel şampiyonluk yüzükleriyle etkinliği ölümsüzleştirecek.

Yüzükler, Kupa Töreni sırasında Mercedes-EQ tarafından sunulacak ve değerli Sihirdar Kupası'nın yanında kazanan takım için yeni yadigârlar olacak. Her takım üyesi yıl, oyuncunun sihirdar adı ve takımının kısaltması özel olarak işlenen ve 2021 Dünya Şampiyonası için özel olarak tasarlanan kişiselleştirilmiş bir yüzük alacak. Yüzük Sihirdar Kupası'nın mavi ve gümüş renk paletiyle uyumlu olacak ve bir yandan da 2021 LoL Esporu sezonuna has özellikler ve işaretler barındıracak.

"Şampiyonluk yüzükleri sporda uzun zamandır önemi olan bir gelenek ve en yüksek başarılarla, eşi benzeri görülmemiş mükemmeliyetle özdeşleşmiş bir kavram," diyor Riot Games'in League of Legends Espor Global Lideri Naz Aletaha. "2020'de başlayan ortaklığımızda Mercedes-Benz şu ana kadar LoL Esporu'nun en iyilerini yukarı taşımamıza ve kutlamamıza yardımcı oldu. Paylaştığımız tasarım ve yenilik aşkıyla sporumuzun gurur verici başarısına önemli bir sembol eklediğimiz için çok mutluyuz."

Ortak üretim süreci bir yıl sürdü ve LoL Espor'un Marka ve Etkinlik Tasarlama Ekibi'nden üretici çalışanların çabalarıyla hayata geçti. Çığır açan küresel spor eğlenceleri üretmekten sorumlu bu ekip Mercedes-Benz'in dünyaca ünlü otomobil siluetlerini hayata geçiren yetenekli dış tasarımcılarıyla güçlerini birleştirdi.

"Yüzükler severek atıldığımız bir uğraş oldu. Sonunda bu özgün yüzük tasarımına her iki ortağın kimliklerini ve tasarım tarzlarını katmayı başardık," diyor Mercedes-Benz'in İleri Seviye Dış Tasarım Lideri Steffen Köhl. "Galiplerin Kupa Töreni'nde yüzüklerini alacağı anı iple çekiyoruz. Mercedes'in kimliğinden çok canlı bir parça taşıyorlar."

Şampiyonluk yüzüğünde Sihirdar ambleminin yanı sıra Mercedes-Benz markasının sembolleşmiş yıldız desenli logosu da var. Los Angeles'daki GOOD ART HLYWD bünyesinde çalışan zanaatkârlar tarafından elde üretilen yüzüklerin her biri 18 karat beyaz altın ve özel kesim bir safir mücevherinin yanı sıra Sihirdar'ın elleri arasına sabitlenmiş bir elmas içeriyor.