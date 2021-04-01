VALORANT: Gönül Ajanları, Riot Games'in romantik randevu simülatörü türündeki ilk oyunu olacak. Bu oyun, League of Legends Ruh Çiçeği etkinliğinde yayınlanan, romantik randevu türüne göz kırpan ve dünyanın dört bir yanındaki hayranları heyecanlandıran içeriklerin yolundan gidiyor. Gönül Ajanları'nda oyuncular, VALORANT ajanı olmak üzere eğitilen yeni bir adayın rolüne bürünecek. Oyuncular ajanlık eğitiminin engebeli yollarında düşe kalka ilerlerken VALORANT ajanlarıyla anlamlı ilişkiler kurmaya çalışacak. Bunun için farklı eşyalar toplamaları, birlikte randevulara çıkmaları ve hatta gerektiğinde dünyayı bile kurtarmaları gerekecek.

VALORANT Baş Yapımcısı Anna Donlon konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Oyun çıkmadan önce bile VALORANT evrenini genişletmenin ve keşfetmenin yeni yollarını arıyorduk. Bu nedenle kendimizi romantik randevu simülatöründe bulduğumuzda her şey çok mantıklı geldi. İster taktiksel nişancı ister romantik randevu simülatörü oyuncusu olsun, herkesin bu oyunda kendinden bir şeyler bulabileceğini ve VALORANT ajanlarını yakından tanımaktan keyif alacağını düşünüyoruz."

Gönül Ajanlarının içimizdeki duyguları ve insani ilişkileri ön plana çıkarmamıza imkân tanıdığının altını çizen VALORANT ve VALORANT: Gönül Ajanları'nın hikâye yazarlığını yapan Joe Killeen konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Ajanlarımız, oyuncular gibi kanlı canlı ve kendini ifade etmeye çalışan bireyler. Ajanlarımızı birbirinden renkli kişilikleriyle, üniformaları olmadan ve silahlarından uzaktayken yakından tanıyabileceğiz."

VALORANT ve VALORANT: Gönül Ajanları'nın Oyun Direktörü Joe Ziegler ise;

“Biraz komik oldu aslında. Gönül Ajanları'nı ilk önce VALORANT'ın bir modu olarak geliştirmek istedik ama sonra başlı başına bir proje halini aldı. Fikir ilk kimden çıktı bilmiyorum ama bir noktada 'Bu ayrı bir oyun olsa çok daha iyi olacağını düşündük” dedi.

VALORANT: Gönül Ajanları 2021'de PC için çıkacak.