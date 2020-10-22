Riot Games yaptığı duyuru ile ARAM modundan Kahinin Özütü‘nü kaldıracağını söyledi. League of Legends oyun modları tasarımcısı Lowbo, Twitter üzerinden ARAM’da büyük değişikliklere gidileceğini duyurdu. Bunların en büyüğü de kuşkusuz Kahinin Özütü’nün kaldırılması! Bunun yerine Umbra Kılıcı‘nın tuzakları ve totemleri görmesini sağlayan pasifin oyun moduna özgü bir şekilde oyuna eklenmesi planlanıyor.

Tekrardan merhaba. Ara sezon için ARAM’da yapacağımız değişiklikler PBE‘ye geliyor. Tekrardan hatırlatayım, değişiklikleri ve bu değişikliklerin hedeflerini listeliyor olacağım. İlki küçük bir değişiklik. Değişen kuşatma minyonu dalgası kaldırıldı. Bu deneyim, çok uzun süre kalan başarısız bir deneyimdi.”

“İkinci değişiklik daha büyük bir değişiklik. Kahinin Özütü kaldırıldı. Bunun yerine her kuşatma minyonu ve süper minyon Umbra Kılıcı’nın tuzak ve totemleri gösteren pasifine sahip olacak. Bu özelliği ARAM’a göre adapte edeceğiz. (900 birimlik tespit menzili ve tuzaklar 4 saniye görünür kalır)”

Tuzaklarına bağlı oyun stili olan şampiyonların yüksek eşleşme düzeylerinde düşük galibiyet oranları olduğunu söyleyen Riot, böyle bir değişikliğe gitmeyi uygun görmüş. Kahinin Özütü alındığında tamamen işlevsiz kalan şampiyonlar için güzel bir değişiklik olacaktır.

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