Dünyanın en büyük oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Riot Games, Minecraft’ın en ünlü sunucularından Hypixel Studios'u satın aldı. 2018 yılında Riot Games de dahil olmak üzere bir grup melek yatırımcı desteğiyle kurulan Hypixel Studios, yaratıcı bir sandbox’ı rol yapma oyununun derinliği ile birleştiren topluluk destekli blok oyunu Hytale'i geliştirmeye devam ediyor. Oyunculardan büyük ilgi gören Hytale’in yalnızca beta sürümü için 2.5 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı ve oyunun fragmanı YouTube’da milyonlarca kez görüntülendi. Hypixel Studios, 2021 yılı Kasım ayında Hytale'in herkes tarafından erişilebilir olmasını planladıklarını açıklamıştı.

“Oyuncular için çığır açan, vizyoner ve tutkulu bir şirket”

Riot Games Başkanı Dylan Jadeja, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hypixel, oyuncular için çığır açan, tür belirleyici bir deneyim sunmaya kendini adamış ve bizim de her zaman desteklemeyi arzu ettiğimiz şekilde vizyoner, tutkulu bir şirket. Hypixel Studios'un arkasındaki ekibi birkaç yıldır tanıyoruz. Yaklaşık 1.5 yıldır, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaşan bir oyun türünü geliştiren vizyonlarından dolayı Hypixel ekibiyle iletişim halindeyiz. Bu süreçte kendilerine çeşitli tavsiyelerde bulunma şansı yakaladık. Gerçekleştirdiğimiz satın almayla ilişkimizi bir sonraki seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte yeni bir sürece adım atarken, bu ortaklıkla Hypixel Studios'un gelişim süreci boyunca yolculuklarını desteklemeyi, büyümelerine yardımcı olmayı ve onlardan öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz.”

“Riot Games’in uzmanlığından yararlanacağımız için çok şanslıyız”

Hypixel Studios'un CEO'su Aaron 'Noxy' Donaghey:

“Tüm dünyadaki oyuncuların Hytale'a gösterdiği ilgi karşısında açıkçası şaşkına dönmüş durumdayız. Riot Games, tüm bilgi ve birikimiyle oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek yeni bir oyun sunmamıza yardımcı olmak için en doğru ortak. Riot liderliğiyle ilk yatırımlarından çok önce yaptığımız toplantılardan bu yana, oyuncuları besleme ve güçlendirme noktasında benzer bir yapıya sahip olduğumuzu gördük. Bu ortaklıkla birlikte, başarımızı sağlayan operasyonel bağımsızlığı korurken Riot’un kaynaklarından, uzmanlığından ve deneyiminden yararlanacağımız için çok şanslıyız ”dedi.

Riot Games Kurumsal ve İş Geliştirme Başkanı Brian Cho, “Yatırım kriterlerimiz oldukça basit: Oyuncu deneyimini iyileştirmeye çalışan otantik oyun yapımcıları arıyoruz” dedi. “İki yıl önce Hypixel Studios ekibine yatırıma öncülük ettiğimizde, türün topluluğuna daha iyi hizmet edebileceğine inanan mevcut blok oyunlarına büyük emek veren bir grup gördük. Bu satın alma sonucunda çalışmalarının nasıl gelişmeye devam ettiğini görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Hypixel Studios Kurucu Ortağı Simon Collins-Laflamme ise; “Riot Games başından beri bizim için önemli bir ortaktı ve bu satın alma, ilişkimizin doğal olarak ilerleyen bir sonraki adımı oldu” dedi.