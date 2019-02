İstanbul, 4 Şubat 2019 – Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan League of Legends’ın yapımcısı Riot Games ile iş birliğine giden Dell, Türkiye’de açılışı yapılan Espor Sahnesi’nde tüm oyun bilgisayarlarının Alienware olmasını sağladı.

Milyarlarca dolarlık e-spor endüstrisine her zaman inovasyonla öncülük eden Alienware, dünyanın en büyük e-spor oyununun sahibi olan Riot Games ile uzun süreli yeni bir ortaklığa imza attı. Bu yeni ortaklık, oyun tutkunlarının e-spor oyuncularına dönüşmelerine ve profesyonellerin daha yüksek bir seviyede rekabet etmelerine yardımcı olması için hayata geçirildi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye’de Riot Games Espor Sahnesi’nde düzenlenecek LoL turnuvalarında, dünya çapında ortaklıklarda olduğu gibi Alienware Aurora R6 bilgisayarlar ve AW2518H monitörler kullanılıyor.

Ayrıca Alienware, Kuzey Amerika Ligi Şampiyonluk Serisi (NA LCS), League of Legends Avrupa Şampiyonası (LEC) ve her yıl düzenlenen üç küresel turnuvada (Dünya Şampiyonası, Sezon Ortası Davetli Turnuvası ve Yıldızlar Turnuvası) League of Legends Esports'un tek bilgisayar donanım ortağı olmaya devam ediyor.

Buna ek olarak, Alienware NA LCS ve LEC'nin normal sezon bölümlerinde yaşanan üst düzey rekabet için yıl boyunca beş kıtada düzenlenen ligin en prestijli uluslararası e-spor turnuvalarına gönderilen yüzlerce bilgisayarlık filoyu temin edecek ve yönetecek.

Performans ve güvenilirlik standartlarını daha da arttıran League of Legends Esports filosundaki her Alienware bilgisayar kurulumu, profesyonel LoL Esports oyuncularının olabilecek en yüksek seviyede rekabet etmelerini sağlayan teknolojinin test edilmesi için Dell Diagnostic Support ile birlikte çalışacak.