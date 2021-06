Riot Games dünyasında “Işık Muhafızları” dönemi

Riot Games, yeni büyük etkinliği Işık Muhafızları'nı web bulmacasıyla tanıttı. Resmi çıkışı 8 Temmuz'da gerçekleşecek olan Işık Muhafızları, League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve VALORANT için yeni deneyimler sunarak oyuncuların en sevdikleri Riot oyunu üstünden maceraya katılmalarına olanak tanıyacak.

Işık Muhafızları etkinliği ayrıca Riot Games Toplumsal Etki Fonu üstünden dünyanın dört bir yanındaki oyunculara kendi yerel topluluklarına katkıda bulunma fırsatları sağlayacak. Fonun en son etkinliği olan Ağaç Ata Ornn kampanyası, 7 milyon doların üstünde yardım toplamıştı.

Işık Muhafızları, Ocak ayında "Afet" videosunda Viego'nun dönüşüyle başlayan ve Riot Games’in birkaç ay boyunca süren ilk hikaye örgüsünün de devamı olacak. Duyurudaki görsel Viego ve yılın önceki dönemlerinde oyuna gelen Gwen'in yanı sıra tanıdık LoL şampiyonları olan Lucian, Senna ve Thresh'i içeriyor.

En alttaki karakterse Riot'un bir süredir çıtlattığı "Kayıp Muhafız" için bir ilk bakış niteliğinde. Keza silahı nisan ayında paylaşılan görseldekine birebir uyuyor. Web bulmacasını çözen oyuncular şampiyonun adının Akshan olduğunu da öğrendi.

Akshan ve Işık Muhafızları etkinliğine dair daha fazla bilgi önümüzdeki haftalarda paylaşılacak.