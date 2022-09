Riot Games 2023 VCT formatını duyuruyor

Riot Games bugün 2023 VALORANT Champions Tour formatı ve yeni etkinlikler hakkında detayları açıkladı. Partnerliğe seçilen her takım yeni sezonun başlangıcını kutlamak için Brezilya'nın Sao Paulo şehrine VCT tarihinin en büyük uluslararası turnuvasına davet edilecek. Üç hafta sürecek turnuvada dünyanın her yerinden gelen VALORANT hayranları yepyeni kadrolarla tanışacak ve hangi takımın sezon dışı dönemde en iyi kadroyu kurduğunu görebilecek. Bu tek seferlik etkinlik şubat ayında başlayacak ve mart ayının başlarında kazanan belli olacak. Kazanan takım kendi bulunduğu lige sezonun ilk uluslararası etkinliği olan Masters'a bir takım daha gönderme hakkı kazandıracak.

Bunların ardından EMEA, Pasifik ve Amerika Kıtası'nda yılın ilk rekabetçi devresi başlayacak ve haftalık karşılaşmalar gerçekleşecek. Uluslararası Lig karşılaşmaları Berlin, Seul ve Los Angeles olmak üzere üç şehirde gerçekleşecek. Oyuncuların yeteneklerini sergileyeceği bu şehirlerde etkinlikler dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler için birçok farklı dilde yapılacak. Bu devre mart ayında başlayacak ve sekiz hafta sürecek bir normal sezon olacak. Mayıs ayında üç lig şampiyonu belirlenecek. Sonraki sezonlarda iki uluslararası lig devresi olacak ancak 2023 yılında takımlara hazırlanmak için yeterli süre tanınması açısından bir devre ve bir uluslararası turnuva düzenlenecek.

Riot Games Espor Baş Operasyon Sorumlusu Whalen Rozelle, “VALORANT topluluğunun oyuna dair tutkusu büyük hayaller kurmamızı ve dünyanın her köşesinde görebildiğimiz devasa talebi karşılayabilmek için VALORANT Champions Tour'u ileri seviyeye taşımamızı sağladı. 2023 yılında öğrendiğimiz her şeyi yeni fikirlerle harmanlayıp VCT'nin bir sonraki versiyonunda hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak partnerlikler kuruyoruz,” diyor.

Yılın ikinci uluslararası turnuvası olan Masters, her uluslararası ligin en iyi takımlarıyla haziran ayında geri dönecek. Bu etkinlik her bölgeden gelen en iyi takımlara direkt olarak VALORANT dünya finali olan Champions'a gitme hakkı kazandıracak. Temmuz ayında ise Son Şans Elemeleri geri dönecek ve Champions'a gitmeye henüz hak kazanmamış yüksek performanslı takımlara bir hak daha tanıyacak. Her üç SŞE'den bir takım Champions'a gitmeye hak kazanacak. VCT sezonu Champions’la ağustosta noktalanacak. Değişiklikler ve yeni etkinliklerle dolu bu sezonda görevin ne olduğu bariz ortada. Champions Kupası'nı kapıp adını tarihe yazdırmak. Sezonun en büyük etkinliğinde takımlar VALORANT şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Riot Games ayrıca VCT sezonuyla eşzamanlı olarak yürütülecek olan Challenger Circuit'in yeni detaylarını da paylaştı. Bu turnuva azimli takımların 2024 sezonunda uluslararası rekabete katılabilmelerini sağlayacak. Ocak ayında iki Challenger devresi başlayacak ve temmuz ayında gerçekleşecek Ascension turnuvalarıyla netice bulacak. Bu turnuvalar yirmi farklı Challenger liginden en iyi takımların mücadelesine ev sahipliği yapacak.