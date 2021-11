Riot Forge iki yeni oyun çıkarıyor

Riot Games’in markası Riot Forge, Kasım ayı içinde 2 yeni oyunu birden oyuncularla buluşturacak. Müzik platform oyunu Hextech Mayhem, 16 Kasım’da oyuncuların beğenisine sunulacak.

YENİ RİTİM-KOŞU OYUNUNDA PILTOVER'I KARGAŞA SARIYOR

Riot Forge Oyunu Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ önümüzdeki Hafta Nintendo Switch ve PC'de, yakında Netflix'te yayınlanacak. League of Legends evreninde geçen Hextech Mayhem: A League of Legends Story™, başrolünde yordle sihirmayın uzmanı Ziggs'in olduğu bir ritim-koşu oyunu. Oyuncular oyunun hareketli müziklerinin ritmine uygun bombalı sıçramalar ve bomba saldırıları yaparak engellerden kaçınmalı, düşmanlarının silahlarını düşürmeli ve zincirleme patlamalar ortaya çıkarıp maksimum kargaşaya ulaşmak için bombaların fitillerini yakmalılar.

Oyun boyunca oyuncular Piltover'ın çeşitli mahallelerinde "keyif kaçıran" meşhur bilgin Heimerdinger'a yakalanmamaya ve Ziggs'in, Runeterra'da benzeri görülmemiş en büyük bombayı yapma amacını gerçekleştirmeye çalışacaklar.

Oyun hakkındaki ek ayrıntılar 16 Kasım 2021'de TSİ 19.00'da bir Riot Forge videolu tanıtım etkinliğinde açıklanacak. Hextech Mayhem: A League of Legends Story Nintendo Switch™'te ve Steam®, GOG.com ve Epic Games Store aracılığıyla PC'de ön siparişe hazır. Bu mağazalardan ön sipariş verenler, oyunda kullanabilecekleri özel bir Afet Ziggs Kostümü'ne sahip olacak. Hextech Mayhem: A League of Legends Story aynı zamanda yakında Netflix mobil uygulaması aracılığıyla oynanabilecek. Tüm Netflix aboneleri oyuna ek bir ücret ödemeden veya uygulama içi satın alma işlemi yapmadan erişebilecek.

Riot Forge ayrıca önümüzdeki haftalarda Ruined King: A League of Legends Story hakkında da yeni ayrıntılar paylaşacak. Airship Syndicate'in geliştirdiği bu sıra tabanlı, hikâyesiyle oynayanı içine çeken rol yapma oyunu, yeni gizemleri keşfetmek üzere hikâyeye dalmak isteyen oyuncuların yanı sıra LoL evrenine yabancı oyuncuları da büyüleyecek.