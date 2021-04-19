Liverpool, Man Utd, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid , AC Milan, Inter Milan ve Juventus'un 'Avrupa Süper Ligi' adı altında yeni bir organizasyonda toplanması Avrupa futbolcunda kriz yarattı.İngiliz futbolu ve Manchester United'ın efsane savunmacıları arasında yer alan Rio Ferdinand da konu ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Şu sıralar yorumculuk yapan İngiliz futbol adamı, turnuvadaki 12 kulübün futbola savaç açtığını ve utanç verici bir durumda olduklarını vurguladı.

'Zenginler zenginleşecek ama diğerleri ölecek öyle mi!'

Dünyanın dört bir yanında pandemi ile mücadele edildiğini hatırlatan ve bu kulüplerin böyle bir hamleyi nasıl yaptığına inanamadığını belirten Ferdinand, ''Dünyanın dört bir yanında insanlar pandemiyle savaşırken böyle bir şeyi yapmaya nasıl cesaret edebildiler anlamıyorum. Bu kodamanlar, kapalı bir dükkan kurmak ve her şeyi tamamen para üstüne kurmak istiyor. Zenginler zenginleşecek ama diğerleri ölecek öyle mi!" diye konuştu.

'Futbol hakkında zerre fikirleri yok'

12 kulüp yönetimlerinin futbol hakkında zerre fikirleri olmadığının altını çizen efsane isim, ''Avrupa Süper Ligi, tüm futbol dünyasına çok büyük zararlar verecek, utanç verici bir fikir. Bu insanların futbol hakkında zerre fikirleri yok. Sadece ticari bir iş yapmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Futbol dünyasındaki diğer kulüpler için hiçbir düşünceleri yok." ifadelerini kullandı.







