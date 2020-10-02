Rio Ave - Milan maç sonucu: 2-2 (pen 8-9)

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Beşiktaş 'ı önceki turda eleyen Rio Ave ile deplasmanda karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında Rio Ave öne geçti ve 120.dakika Hakan Çalhanoğlu kazanılan penaltı ile maçı seri penaltılara taşıdı. Üç kez Rio Ave'ye şans gelmesine rağmen direkler izin vermedi ve Milan 9-8 üstünlük sağlayıp gruplara kaldı

İlk 7 penaltıyı her iki takım da gole çevirirken 8.penaltıyı Milan kaçırmış ardından Rio Ave gruplara kalma şansını kullanamamıştı. Portekiz ekibi 10. ve 11. penaltılarda da aynı fırsatı kullanamazken 12. penaltılarda Milan turu aldı.