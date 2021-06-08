Ringde Büyükşehir farkı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörleri 4-6 Haziran tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenen Yıldız Milli Takım Seçmeleri’nde 3 birincilik, 1 ikincilik kazandı. Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 4 boksörü Gürcistan’da gerçekleştirilecek Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası her branşta devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde spor kenti olma yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da madalyalarına yenilerini ekliyor. Bu doğrultuda faaliyet gösterdiği 22 branşta milli takımlara sporcu göndermeye devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son olarak boksta milli gurur yaşadı. Kastamonu’da gerçekleştirilen Yıldız Milli Takım Seçmeleri’nde 3 birincilik, 1 ikincilik kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan 4 sporcu milli takıma girmeyi başardı. 1-12 Temmuz tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılacak Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Boks Milli Takım seçmelerinde 63 sporcu mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da müsabakalar sonunda 3 birincilik, 1 kincilik sevinci yaşadı. Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen seçmelerde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden 48 kiloda Emirhan Aktürk, 66 kiloda Tarık Ahmet Çelebi ve 80 kiloda İslam Aziz altın madalyanın sahibi olarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Seçmelerde ayrıca Bursa Büyükşehir Kulübü’nden 50 kiloda Baran Mertcan Küçükçakır da ikinci oldu. Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 4 boksörü de 1-12 Temmuz tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılacak Yıldızlar Boks Avrupa Şampiyonası’na katılacak milli takıma girmeyi başardı. Avrupa Şampiyonası’na katılacak Yıldız Boks Milli Takımı 11 Haziran’dan itibaren kamp çalışmalarına başlayacak ve 20 günlük çalışmanın ardından Gürcistan’a hareket edecek.

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