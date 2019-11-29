Rimas Kurtinaitis: Onlara şans verdik ve maçı kazandılar

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti. Temsilcimiz, karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, üçüncü çeyrekteki oyunlarıyla maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko’yu ve başantrenör Obradovic’i tebrik eden Kurtinaitis, "Maça çok iyi başladılar. Üçüncü çeyrekte hiç iyi oynayamadık. Kontrol edemedik maçı. Onlara şans verdik ve maçı kazandılar." diye konuştu.