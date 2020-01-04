Rimas Kurtinaitis: İyi savunma yapamadık

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Khimki Moskova'yı 101-82 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Galibiyetinden ötürü Anadolu Efes’i tebrik eden Kurtinaitis, "Anadolu Efes bugün çok iyi oynadı. Güzel hücum ettiler. Bu sezon THY Avrupa Ligi’ndeki en hızlı hücumu yaptılar. Biz iyi savunma yapamadık. Rakibimiz 3 sayılık atışlarda takım olarak çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.