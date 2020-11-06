Rimas Kurtinaitis: İşimiz zor ama başarabiliriz

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Khimki Moskova'nın başantrenörü Rimas Kurtinaitis, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini dile getiren Kurtinaitis, "Deplasmanda oynuyoruz ve taraftar olmasa bile kendi sahalarında oynuyorlar ki bu çok şey ifade ediyor. Geçen hafta Fenerbahçe, Maccabi'ye karşı gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. İki ana oyuncuya sahipler: Lorenzo Brown ve oyunun temposunu belirleyen Nando De Colo. İşimiz kolay olmayacak ama yapabiliriz. İyi çalışmalarımız var, maça hazırlanacak yeterli sayıda oyuncumuz var ancak yine de sakatlıklar nedeniyle birkaç oyuncumuzdan yoksunuz. Bu maçı kazanmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum" dedi.