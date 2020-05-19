Süper Lig'in devleri önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Avustralya ve Belçika basınında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Adelaide United forması giyen Riley McGree ile ilgilendikleri iddia edildi.

Adelaide United, oyuncu için dört Avrupa kulübünün 5 milyon Dolar'lık bir bütçe ayırdığını bildiklerini belirtirken takımın futbol direktörü Bruce Djite henüz Galatasaray ve Fenerbahçe'den resmi teklif almadıklarını dile getirdi.

Riley McGree kimdir?

2 Kasım 1998'de Avustralya'nın güneyinde Gawler'da dünyaya gelen McGree, futbola da 4 yaşında Gawler'ın altyapısında başladı.

8 yıl Gawler altyapısında forma giyen Avustralyalı oyuncu sonrasında Adelaide United'ın altyapısına katıldı.

McGree, Adelaide United formasını ilk kez 19 Mart 2016'da bir A-League maçında giymeyi başardı. A takıma yükselip ilk maçını oynayan McGree, sezon sonunda ise A takım ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adelaide United ile geçirdiği 1 sezonun ardından ise 2017'nin yaz aylarında Belçika ekibi Club Brugge'ün kadrosuna katıldı.

Brugge'de forma şansı bulamayan genç oyuncu, sırasıyla Avustralya takımları Newcastle Jets ve Melbourne City'ye kiralandı.

2019-20 sezonu öncesinde ise McGree, 950 bin euro bonservis bedeli karşılığında Adelaide United'a transfer oldu.

Adelaide ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda çıktığı 18 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri çekmeyi başardı.

Riley McGree, Avustralya'nın U-17 ve U-23 takımlarında da forma giydi.



