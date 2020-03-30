Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Portekizli oyuncu Bruma'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Voetbal International'a PSV'deki performansı eleştirilen Bruma hakkındaki düşüncelerini belirten Riekerink, "PSV onu transfer ettiğinde geçmişte kendisiyle olan deneyimlerime dayanarak olumlu ifadeler kullandım. Ama yetenekli oyuncular, her ortamda aynı etkiyi yaratamayabiliyor" dedi.

Galatasaray dönemindeki Bruma'ya değinen Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve onlar, kendisine yardımcı oldular. PSV'ye geldiğinde daha üst seviye bir oyuncu statüsündeydi. Bu durumun farkında olarak PSV'ye geldi. Bruma, hassas bir karakter" ifadelerini kullandı.

Bruma'nın Galatasaray'daki yüksek performansında Sneijder etkisinin de büyük olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Wesley Sneijder, onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı. Bruma, topla çok oynadığında ise zor durumda kaldığını görüyorsunuz" dedi.