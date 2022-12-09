Yaz transfer döneminde 6.2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş 'tan, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz hakkında menajeri konuştu.





'5 ay sonra dönmek için Avrupa'ya götürmedik'

Transferi değerlendiren Necdet Ergezen, "Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu, bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz, Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik" yorumunu yaptı.