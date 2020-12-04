Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Rıdvan Yılmaz, hayallerinin arasında A Milli Takım ve Avrupa'da oynamak olduğunu ifade etti

Rıdvan Yılmaz, "Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerinin üzerine bu maçı da kazanarak seriyi taçlandırdık. Önümüzdeki Alanya maçını ve sonrasındaki karşılaşmaları da kazanıp seriyi sürdürmek istiyoruz. Şimdi o maça hazırlanacağız."

"Hayallerim arasında A Milli Takım ve Avrupa'da oynamak da var. Şenol hocam ile daha önce çalıştım, beni tanıyor. Bana ilk kez Şenol hoca şans verdi. Burada iyi oynamaya devam edersem, milli takım uzak bir hedef değil."