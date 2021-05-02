Rıdvan Yılmaz oyuna girdi 28 saniyede golü attı

Kara Kartal mücadeleye öyle tempolu girdi ki, maç golle başladı. 2'de Akintola kendi kalesine attı, ardından goller sıralanmaya başladı. Beşiktaş ilk yarıda rakip kaleye 10'u isabetli 13 şut çekti, 1 kez direğe takıldı, 5 gol buldu. İlk 45'in skorunu da Siyah-Beyazlı altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz belirledi. Mücadeleye kulübede başlayan 19 yaşındaki oyuncu, N'Koudou'nun sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.

İlk dokunuşunda, ilk gol

Bu değişiklik sonrasında oyun 42.50'de başladı, 43.18'te ise Rosier'in pasında arka direkte kale dibinden Rıdvan topu tamamlayarak ağları sarstı. Oyuna girdikten sadece 28 saniye sonra fileleri havalandıran 19 yaşındaki oyuncu bu maçtaki ilk dokunuşunda topu filelerle buluşturdu. Aynı zamanda Siyah-Beyazlı formayla da ilk golünü kaydeden başarılı futbolcu için bu karşılaşma oldukça özel oldu.