Rıdvan Yılmaz: Maçı kazanmayı hak ettik ama olmadı

Süper Lig 'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

Maçı kazanmayı hak ettik ama olmadı. İnşallah diğer maçlarda 3 puan alacağız. Çok özverili, çok isteyen, ruhu üstün bir takımız. Zorlu fikstürden en iyi şekilde çıkacağız. Altyapıdan Önder Hoca geldiği için mutluyum. Biz de altyapıdan çıktık, onların da çıkması ve birlikte çalışmamız çok güzel. İnşallah daha çok insan çıkar.