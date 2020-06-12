Bu sezon ligde Göztepe, kupada ise 3. Lig takımı 24Erzincanspor maçlarında 90 dakika sahada kalan genç sol bek Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor karşısında Siyah-Beyazlı formayı bir kez daha sırtına geçirecek. 19 yaşındaki savunmacının, idmanlarda sergilediği performanstan memnun kaldığı öğrenilen teknik direktör Sergen Yalçın’ın Rıdvan’a formayı vereceği öğrenildi. Rıdvan Yılmaz gençleşme operasyonunda Kartal’ın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Rıdvan Yılmaz kimdir, hangi mevkide oynuyor?

21 Mayıs 2001 doğumlu olan Rıdvan Yılmaz 1.74 boyunda ve sol bek oynuyor. Sol bek dışında sağ bek olarak da forma giyebiliyor.

2013 yılında Beşiktaş alt yapısında futbola boşlayan Rıdvan Yılmaz sırasıyla U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımında forma giydi.

Kariyerinde 41 kez alt yaş gruplarında milli takıma çağrılan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giymişti. Bu sezon yaz kampında yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz Beşiktaş U19 takımında 17 maçta forma giydi.