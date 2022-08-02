Rıdvan Yılmaz ilk kez Rangers formasını giydi!

Geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti olan Rangers, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme'den başladı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş 'tan, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katan Maviler, Belçika temsilcisi US Gilloise'yle kozlarını paylaştı.

Milli futbolcumuz Rıdvan'ın kulübede başladığı mücadelenin 27. dakikasında Teddy Teuma sahneye çıktı ve US Gilloise'yi öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona ererken, ikinci yarı biraz daha tempolu geçti.

67'de İskoç ekibinin hocası Giovanni van Bronckhorst ilk hamlelerini yaptı. Borna Barisic'in yerine Rıdvan ve Ryan Jack'in yerine Ben Davies oyuna girdi. Böylece Rıdvan ilk kez Rangers formasıyla sahaya çıktı ancak bu değişiklikler sonuca olumlu etki etmedi.

76'da Dante Vanzeir penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde avantajı elde eden taraf Belçika cephesi oldu.