Rıdvan Yılmaz ikinci derbisinde asist yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın güvenip forma verdiği gençlerden biri olan Rıdvan Yılmaz, kritik maçlarda fark yaratmaya devam ediyor... Bu sezonki 4-3’lük Fenerbahçe derbisinde 11’de olan ve ilk derbisinde soğukkanlılığı ile alkış alan Rıdvan, Galatasaray mücadelesinde de formayı N’Sakala’dan kaptı. Karşılaşma boyunca sol tarafı koridor gibi kullanan, hem savunmada hem de hücumda elinden geleni yapan Rıdvan, 79. dakikada Josef’in attığı golde ceza sahasına çok tehlikeli bir top gönderdi.

Hedefi Milli forma

19 yaşındaki oyuncunun asistinde Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ikinci derbide ilk asistine imza atan Rıdvan Yılmaz, Josef’in golünden sonra büyük sevinç yaşadı. Genç oyuncunun en büyük hedefi, istikrarlı şekilde forma giymeye devam edip, sonrasında A Milli Takım’daki sol bek ihtiyacını çözmek ve Ay-Yıldızlı kadroya seçilmek.

’Gözlerim doldu’

Rıdvan, maçın ardından, “Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu maçta asist yaptığım için yine gözlerim doldu. Beni buraya getirenlere, Sergen hocama teşekkür ederim” dedi.