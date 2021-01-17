Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından ilk golün asistini yapan siyah beyazlıların genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten parayla bu mutluluk bu his satın alınamaz. Fenerbahçe maçından sonra da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Özellikle bu maçta orta yapıp gol attırdığım için ayrı bir gözlerim doldu. Ne kadar teşekkür etsem az beni yetiştirenlere, buraya getirenlere, Sergen hocama... Bana bu duyguları yaşattığı için teşekkür ederim. Çalışmaya devam edeceğim.

Tamamen aile gibiyiz. Abilerim, kardeşlerim herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın efsanesi Sergen hoca da takımımızın hocası olduğu için ona karşı da sevgimiz saygımız sonsuz. O da elinden geleni yapıyor bizim için. Biz de onun için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sayede başarılarımız devam ediyor. İnşallah devam edecek de...