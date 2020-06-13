Rıdvan Yılmaz: Çok gol kaçırdık

Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Antalyaspor maçında ilk 11’de şans verilen Rıdvan Yılmaz, 77. dakikada yerini Caner Erkin’e bıraktı. Genç oyuncu bu sezon ikinci kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.

Maçın ardından Rıdvan Yılmaz, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Yılmaz'ın maç sonu açıklamaları:

"Üzgünüm, çok iyi mücadele ettik, çok gol kaçırdık... Abilerimiz arkamda durdu, Ersin'e de bana da destek çıktı. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Taraftarımızı, camiamızı mutlu ettiysem ne mutlu bana."