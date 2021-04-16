Rıdvan Yılmaz: Bu maçı unutup yolumuza devam edeceğiz

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bu maçı bir an önce unutup yollarına devam edeceklerini vurgulayan Rıdvan, şu ifadeleri kullandı:

''Üzgünüz ama önümüzde 7 maç var. Bu maçı bir an önce unutup yolumuza devam edeceğiz. Sergen hocamız da demişti kimse 8'de 8 yapamaz diye. Hala lideriz. Yoğun fikstüre gireceğiz ama bütün camianın birbirine ihtiyacı var, kimsenin moralinin bozulup üzülmesine gerek yok."



