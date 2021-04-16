Rıdvan Yılmaz: Bu maçı unutup yolumuza devam edeceğiz
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 2-2 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kimsenin moralinin bozulup üzülmesine gerek olmadığını belirten Rıdvan, ''Bu maçı bir an önce unutup yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.
Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bu maçı bir an önce unutup yollarına devam edeceklerini vurgulayan Rıdvan, şu ifadeleri kullandı:
''Üzgünüz ama önümüzde 7 maç var. Bu maçı bir an önce unutup yolumuza devam edeceğiz. Sergen hocamız da demişti kimse 8'de 8 yapamaz diye. Hala lideriz. Yoğun fikstüre gireceğiz ama bütün camianın birbirine ihtiyacı var, kimsenin moralinin bozulup üzülmesine gerek yok."