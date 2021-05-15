Rıdvan Yılmaz: A takımdaki ilk senemde şampiyonluk yaşadım
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rıdvan, Beşiktaş A Takımı'ndaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu 84 puanla averajla şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta genç futbolculardan Rıdvan Yılmaz, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Yılmaz "Çocukluğumdan beri Beşiktaş’tayım. A takımdaki ilk senemde şampiyonluk yaşadım. Çok mutluyum. Benim üzerimde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." açıklamasını yaptı.