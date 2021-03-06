Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. İç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanıp çıkan Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de yer aldı
Siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. İç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk yarısında adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç savunmacı, Gaziantep FK maçıyla birlikte 5 maçlık ara sonrasında bir maçta forma giydi.