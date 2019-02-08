Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a Kravets'in golüyle 1-0 mağlup oldu. NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı ve maç sonu açıklamaları şöyle;

İki takımın da konsantrasyonu yüksek. Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar. Kadıköy'de VAR'dan Şamil'in atıldığı bir pozisyon var, Soldado'nun pozisyonu öncesi Şamil'in pozisyonu var, ayağa da bir darbe var. O pozisyona VAR'dan bir bakarsın, faul verirsin. Sarı kartı geç, faul vermedi, hava atışıyla başladı. Alper Ulusoy'un Portekizce ya da İspanyolcası iyi herhalde! Soldado'yu küfretti diye attı sanırım. Alper Ulusoy küfür etti dedi, küfürden atmasını doğru buluyorum ama o pozisyona sarı kart gösterirken, önceki pozisyona göstermiyorsa şunu görüyorum. Bu arkadaşın FIFA'sını bir aldılar, MHK kendini indirdi, haberi yok.Geçen hafta da kötüydü, bugün de iki takımdan daha kötü. Hakem maçı katletti. Kötü bir ilk yarıyı berbat bir Alper Ulusoy ile kapattık.

Fenerbahçe ister 11'e 10 ister 11'e 11 olsun maçı hak etmedi, Kayserispor da yenilgiyi hak etmedi. Beraberlik kokan bir maçtı. Ama bunların hiçbirisi maçı yöneten hakemi ilgilendirmez. Gördüğünü çalacaksın. Alper Ulusoy Fenerbahçe aleyhine öyle hatalar yaptı ki... Maçın %50'sini Alper Ulusoy, %25'ini Hikmet Karaman, %25'ini de Ersun Yanal kazandırdı Kayserispor'a. Bu kadar atama yanlışlığı Yusuf Namoğlu ve MHK'nin yapması korkunç. Asıl sıkıntı rütbesini aldılar Alper Ulusoy'un. Devre arası gitti bu arkadaş. Bu adamdan performans bekleme şansımız yok. Kayserispor'un attığı gol, %95 faul. Orta sahada olsa verirdi.



