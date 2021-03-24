İbrahim Seten, 12 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım üzerine Rıdvan Dilmen, Seten hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

ŞÜPHELİ SETEN: HAKARET KASTI OLMAYAN BİR CÜMLE

İddianamede Seten'in ifadesinde, Rıdvan Dilmen'in kamuoyunda "şeytan" lakabıyla tanındığını, Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti sonrasında bir Spor gazetecisi olarak mağlubiyetten sorumlu tuttuğu kişilere yönelik eleştiri sınırlarının aşmayan ve hakaret kastı olmayan bir cümle olduğunu, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Seten'in 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

DHA