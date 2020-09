Süper Lig'in 3. haftasında dev bir maç oynanıyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı dev maçta ilk devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini NTV ekranlarında yayınlanan Misli.com'un sunduğu %100 Futbol programında değerlendirdi. Hakem Palabıyık'ın sert eleştiri yapılamayacak bir 45 dakika geçirdiğini belirten Dilmen, orta saha oyuncularının rahatlıkla oynayabildiğinin altını çizdi.

Sarı kartı bulunan Luyindama'nın ikinci sarı kartı görüp atılmaya müsait olduğunun altını çizen Dilmen, beklediğinin üzerinde bir Fenerbahçe, beklediğinin altında bir Galatasaray bulduğunu belirtti ve ekledi:

"Samatta, Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer. Aboubakar tarzı, çok hareketli. Savunma arkasına çok koşu atıyor. Galatasaray'a çok ters gelecektir. Galatasaray gibi her an, her şeyi yapabilecek bir takım. Maç sonu Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de kazandığını konuşabiliriz."

Rıdvan Dilmen'in maç sonu görüşleri ise şu şekilde;

Galatasaray, 3. bölgeye geldiğinde daha etkili şutlar attı. Galatasaray savunmasına baktığımızda; Fenerbahçe hücum hattına elini kolunu sallayarak geldi. Sosa ve Ozan etkili işler yaptı, Gustavo da maçın en iyi oyuncusuydu. Tecrübeli oyunculardan kurulu iki takımın maçını izledik. Kaliteli bir maç olmadı. Kaleciler kritik kurtarışlar yaptı, özellikle Altay. Fenerbahçe geldi de nerede sıkıntı yaşadı? Yeni gelen oyuncuların birlikte oynamamasından yaşanan bir sıkıntı oldu. Şut ve orta imkanları çok buldu Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında bu kadar etrafında dolanacak takım az bulursun 0-0 giden oyunda. Dağ fare doğurdu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Fenerbahçe'de Lemos'un olgunluğu çok hoşuma gitti. Galatasaray'da Taylan'ı beğendim, Ömer Bayram'ı beğenmedim.