Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Sivasspor'un 18. dakikada Yatabare ile bulduğu gole Fenerbahçe 45'te Valencia'nın penaltısı ile cevap verdi, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi Sivas'ta sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

İki takımın da beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Dilmen, ''48 dakikada 2 gol, bu maça fazla. Oyuncular sıcak değiller. Sivasspor, sıkı ve rakiplerinin üzerine giden bir takımdır . Onlar da rölantide oynuyor. Sivas da Fenerbahçe de beklentilerimin altında kaldı ilk yarıda. Kimse anlamadı golü zaten.'' dedi ve ekledi:

'Müthiş temposuz bir maç'

''Çok yavaş oynanıyor oyun. Müthiş temposuz bir maç. Pas sayıları yüksek olabilir ama etkili yerlerde değil. İkinci yarıda atılacak bir gol ile tamamen iş riske dönecek. İnşallah uykumuzdan uyanacağımız bir maç olur ikinci yarıda.''

'Sivas ve Erzurum'da 16.00'da oynanması lazım'

''Sivas ve Erzurum'da 16.00'da oynanması lazım. Fenerbahçe, pazartesi oynadı diye 3 saat daha dinlensin diye düşünülmüş olabilir ama bu maçın 16'da oynanması en azından 2-3 derece fark ediyordur.''

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

'Fenerbahçelilerin, 'Eyvah puanlar gitti' dememesi lazım'

''Sivasspor memnun. Çok heyecanlı Fenerbahçe taraftarı dışında Fenerbahçe memnun. Çok soğuk bir hava var. Bundan ders alması gereken bir Türkiye Futbol Federasyonu var. İkinci yarıda vasatın üzerine çıkan bence biraz Sivasspor vardı. Rıza Çalımbay, Erol Bulut, kaptanlar herkes memnun. Maçın genelinde iki takım da iki yıldızlık vasatı aşmayan bir oyun oynadılar. Fenerbahçelilerin, 'Eyvah puanlar gitti' dememesi lazım.''

''Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk adına çok net favori konumuna geldiler. Şu anda 5. ile lider arasındaki 10 puanlık fark uçurumu gösteriyor. Üsttekiler çok kopacaklar öyle gözüküyor. Bu da maç trafiğinden dolayı normal.''