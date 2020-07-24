Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 90+2'de yediği golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Alanyaspor, yarın Konyaspor deplasmanında kazanırsa, Galatasaray'ı geçerek ligi 5. sırada tamamlayacak.

Unlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Ligi 5 ile 6. bitirme arasında maddi ve manevi fark olduğunu vurgulayan Dilmen, TFF'yi eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Antalyaspor - Galatasaray maçını yarın oynatsaydın. Bugün Galatasaray kazandı diyelim. Alanyaspor puan farkını kapatamayacağı için rotasyon kadrosu yapacaktı kupa maçı için. Galatasaray'ın günahı ne, neden aynı saatte oynatmıyorsun? Bunlar küçük detaylar olarak görünebilir ama neden bugün oynandı? Bakın bunlar küçük görünebilir ama önemli detaylar.



