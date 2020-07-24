Rıdvan Dilmen'den TFF'ye eleştiri: Galatasaray'ın günahı ne?
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Antalyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Galatasaray'ın Alanyaspor ile 5.'lik mücadelesini verdiğinin altını çizen Dilmen TFF'yi eleştirdi ve ''Ligi 5 ile 6. bitirme arasında maddi manevi fark var. Galatasaray'ın günahı ne, maçı neden yarın oynanmadı? Aytemiz Alanyaspor ile aynı saatte oynanmalıydı.'' dedi.
Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 90+2'de yediği golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Alanyaspor, yarın Konyaspor deplasmanında kazanırsa, Galatasaray'ı geçerek ligi 5. sırada tamamlayacak.
Unlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Ligi 5 ile 6. bitirme arasında maddi ve manevi fark olduğunu vurgulayan Dilmen, TFF'yi eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:
Antalyaspor - Galatasaray maçını yarın oynatsaydın. Bugün Galatasaray kazandı diyelim. Alanyaspor puan farkını kapatamayacağı için rotasyon kadrosu yapacaktı kupa maçı için. Galatasaray'ın günahı ne, neden aynı saatte oynatmıyorsun? Bunlar küçük detaylar olarak görünebilir ama neden bugün oynandı? Bakın bunlar küçük görünebilir ama önemli detaylar.