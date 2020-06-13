Beşiktaş, coronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Antalyaspor mücadelesiyle sahalara döndü. Siyah Beyazlı ekip, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve kritik 3 puanı rakibine kaptırdı.. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Beşiktaş'ın bıraktığı yerden sezona devam etmediğinin altını çizen Dilmen, ''Başakşehir ve Trabzon bıraktığı yerden devam ediyor; Beşiktaş ise bıraktığı yerde değil. Tamer Tuna, Sinan'ı oynatıyor, Jahovic'i oynatıyor, Amilton'u oynatıyor, Podolski'yi oynatıyor! Beşiktaş'a karşı herkes sahada." diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maça hazırlıksız yakalandığının altını çizen Dilmen, "Sergen Yalçın top rakipteyken plan yapmamış. Yarıştan koptuktan sonra, bir de seyircisiz olduktan sonra oyun ve sezondan kopuyorsunuz. Ben kalan maçlarda da artık bu anlamda disiplin beklemiyorum." dedi.



