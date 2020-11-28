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Rıdvan Dilmen'den Rizespor - Galatasaray maçı yorumu: Böyle kural olmaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısını NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programında değerlendirdi. Galatasaray'ın ilk yarı üstün oynayan taraf olduğunu belirten Dilmen penaltı pozisyonunu da değerlendirdi ve "Evet, kurala göre penaltı. Ben de hakem olsam, izlerim sonra da penaltı veririm ama böyle kural olmaz. Pandemi bitsin, bu kurallar yüzünden seyirciler tribünlere yine gelmez" dedi.

28 Kasım 2020, Cumartesi 20:01 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen'den Rizespor - Galatasaray maçı yorumu: Böyle kural olmaz

Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:

İlk yarı tek taraflı, Galatasaray'ın üstünlüğü olan bir maç izledik. Skoda'nın şutu dışında bir hücumu yok Rize'nin neredeyse... Galatasaray çok üstün oynadı. Bu oyun kurallarıyla pandemiden sonra da seyirci gelmez. Evet, kurala göre penaltı. Başakşehir maçının son dakikasında da aynı pozisyon oluştu. Ben de hakem olsam, izlerim sonra da penaltı veririm ama böyle kural olmaz. 


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