Rıdvan Dilmen'den Rizespor - Galatasaray maçı yorumu: Böyle kural olmaz
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısını NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programında değerlendirdi. Galatasaray'ın ilk yarı üstün oynayan taraf olduğunu belirten Dilmen penaltı pozisyonunu da değerlendirdi ve "Evet, kurala göre penaltı. Ben de hakem olsam, izlerim sonra da penaltı veririm ama böyle kural olmaz. Pandemi bitsin, bu kurallar yüzünden seyirciler tribünlere yine gelmez" dedi.
Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:
İlk yarı tek taraflı, Galatasaray'ın üstünlüğü olan bir maç izledik. Skoda'nın şutu dışında bir hücumu yok Rize'nin neredeyse... Galatasaray çok üstün oynadı. Bu oyun kurallarıyla pandemiden sonra da seyirci gelmez. Evet, kurala göre penaltı. Başakşehir maçının son dakikasında da aynı pozisyon oluştu. Ben de hakem olsam, izlerim sonra da penaltı veririm ama böyle kural olmaz.