Süper Lig’in 4. haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayan Galatasaray. 38. dakikada Radamel Falcao'nun ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsünü öven Dilmen, "Falcao çok iyi bir oyuncu. Vuruşunda top auta gidiyordu ama gol oldu. Oldukça önemli, dünya yıldızı bir isim." dedi.





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Galatasaray'ın skoru korumaya odaklandığını belirten ünlü futbol adamı, ''Milli ara olduğunda gerçekten ligi özlüyoruz ama özlediğimizi ilk maçta alamadık. Galatasaray'ın skoru korumaya odaklandığı, lig standartlarında bir maç oldu. Donk hamlesi skor için geldi. Sütten ağzı yanmanın neticesi. Bunun sebepleri vardır. Takım son olaylardan etkilenmiş.'' diye konuştu.





'Galatasaray'ın bu maçtan dersler çıkarması lazım'

Sarı Kırmızılı ekibin bu maçtan ders çıkarması gerektiğini ifade eden Dilmen, ''Saha dışı etkenlerinden sonra Galatasaray'ın performansının daha iyi olacağını bekliyordum. Demoralize başladıkları ligde puan olarak geride değiller. Galatasaray mutlaka form tutacak gibi bakabilirler ama temposu çok düşük. Club Brugge deplasmanı var. Galatasaray'ın bu maçtan dersler çıkarması lazım. Sert bir orta sahaları var ve taraftarları da baskı oluşturuyorlar.'' ifadelerini kullandı.

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