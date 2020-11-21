NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen Misli.com'un sunduğu %100 futbol programında Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in maçın devre arasında yaptığı yorum

Sivas'tan alınma sebebi olan vuruşu yaptı Mert Hakan. En önemli özelliği budur, 2'ye 1 ve ceza sahası dışından iki ayağıyla vuran bir oyuncu. 'Ben buradayım' dedi. 'Beni unutmasınlar' mesajıdır!

Perotti, en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerli oyuncu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı.

Lemos’un olduğu kanat Fenerbahçe için sıkıntı. Hem Mert Hakan hem de Pelkas geri gelmiyor.







