Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olurken karşılaşma ikinci yarıda gelen goller neticesinde 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmayı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

İlk yarıda maç oynanırken oyunun çok durduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Oyun oynanırken o kadar çok duruyor ki... Bazen hiçbir şey olmayınca da yere atıyorlar. Fatih Terim de haklı, bir sarı kart oluyor, 40-50 saniye geçiyor. Gaziantepli oyuncu sakatlandı. Allah şifa versin. Ancak şöyle bir durum var. Ataktayken ayakta, top Fenerbahçe'ye geçti yere yattı." dedi.

İlk yarı sonunda Ersun Yanal'ın Rodrigues hamlesi yapması gerektiğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe rakibi düşünürken kendi adına üretken olamadı. Bu kadroyla üretmeniz zaten zordu. İlk yarının sonuna doğru taktiksel değişikliğe gitti Ersun Yanal. Şimdi önde ekarte edebilecek oyuncu lazım, yani Rodrigues. Atlet oyuncu lazım. Beraberlik iyi değil." diye konuştu.

İlk yarıda Fenerbahçe'nin yakaladığı Serdar Aziz ve Vedat Muriç'in pozisyonlarını yorumlayan Dilmen, "İlk yarıda 5 sarı kart oldu. Fenerbahçe'nin 2 pozisyonu var, biri Serdar Aziz'in kafa vuruşu, gol yapmalıydı bence. Biri de Vedat Muriç'in kafa vuruşu, mümkün olduğunca şiddetli vurdu." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç'in tartışma yaratan kırmızı kart pozisyonunu değerlendiren Dilmen, "Ersun Yanal, Vedat'a 'Kırmızı kart gör, Başakşehir maçında oyna' talimatı gönderdi muhtemelen. Vedat da bierek kırmızı kart gördü. Şimdi maç geride kaldı sadece Muriç'i konuşacağız. TFF, bu kuralı en azından gelecek sezon değiştirsin. Papiss Cisse'de bir kere ağzınız yandı. Sakattı, kırmızı kart görüp cezasını çekti. Çok kolay ya kupanın cezasını kupada çeksin, ligin cezasını ligde... Ben bunu daha önce de söyledim. Talimatname buna izin veriyor, tartışmalara yol açıyor. 2. golü attıktan sonar zaten Vedat'a haber gitmiştir" dedi.

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