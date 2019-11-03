Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor, Umut Bulut'un golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

'Fenerbahçe'nin direklerle zaten başı belada'

Fenerbahçe'nin kontrollü hücum ettiğini ifade eden Dilmen, ''Kayserispor maça yüksek konsantrasyon ile başladı. Fenerbahçe ile oyuna paslar ile başladı. Topa sahip olan Fenerbahçe'ydi, pozisyonlar da buldu birkaç tane. İlk yarının sonunda Rodriguez toğu çeviremedi, Moses'ın mermi gibi vuruşu var. Bir deplasman şartlarında bu kadar sıkı, aç bir takıma karşı Fenerbahçe kontrollü hücum ediyor. Fenerbahçe'nin direklerle zaten başı belada, Muriç'in 5, Fenerbahçe'nin de 7-8. direği toplamda bu sezon.'' dedi.

'Premier Lig tadında maç yönetiyor'

Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'in performansını yorumlayan ünlü yorumcu, ''Arda Kardeşler Premier Lig tadında maç yönetiyor. Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda, bu pozisyon orta sahada olsa faul verir miydin diye sorarlar, verirdin ama Premier Lig'de falan vermiyorlar. Oyuna hakim, tartışmalı pozisyonlar var ama iyi bir maç yönetiyor.'' ifadelerini kullandı.

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'Garry Rodrigues'in ortası yok'

İlk yarının son dakikasında net bir fırsat kaçıran Rodrigues hakkında da konuşan Dilmen, ''Garry Rodrigues'in ortası yok, ama ben çıkaracağını düşünmüyorum, bekleyecektir değişikliği. Fenerbahçe orta sahasıyla oraya kadar geliyor ama Fenerbahçe'nin öndeki oyuncularının hüneri lazım.'' dedi.

'10 haftalık süreçte başarılı değil başarısızdır'

"İlk yarıda Fenerbahçe oyuna hakimdi ki pozisyonlar da buldu. Baktığımızda Fenerbahçe'nin 3 tane direkten dönen, en az 4 tane de yakın mesafeden kaçan pozisyonlar var. Karamboller falan derken deplasman puanlarının zor olduğunu gördük. Fenerbahçe'yi beğenmedim diyemem ama 10 haftalık süreçte başarılı değil başarısızdır"

'Uçan Fenerbahçe, ölü Beşiktaş ve Galatasaray ile yan yana geldi'

"Yolda tüm Fenerbahçeliler "Bu sene şampiyon biziz" diyorlar ama Fenerbahçe, 10 maçın 5'ini kazanamadı. 3 maçta yenilirken 2 maçta berabere kaldı. Uçan Fenerbahçe, kaçan Trabzonspor; ölü Beşiktaş ve Galatasaray ile yan yana geldi"

'Hiç VAR'a gitmemek doğru değil'

"Fenerbahçe'nin ikinci yarıda itiraz ettiği pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Devamlı VAR'a gitmek de bu sene olduğu gibi hiç VAR'a gitmemek de doğru değil."

"Verilen seminerde hakemlere, pozisyon görüş açısındaysa VAR'a gitme denildi. Arda Kardeşler, ele çarptı diye işaret ediyorsa bu daha büyük kabahat. Ele, dirseğe geldiyse penaltı! Gidip, gördü, verdi diyelim ceza alacak"

'TFF yöneticilerinin kulüple ilişkisi olmayacak'

"82 milyon nüfusu olan ülkede, TFF yöneticilerinin kulüple ilişkisi olmayacak. Nihat Bey gibi Limak Holding'in de başında yer almayacak. Devletle işi, Koç Holding ile işi olmayacak. 82 milyonda Koç Holding ile işi olmayan MHK başkanı bulunamaz mı!"

'Ersun Yanal'ı başarılı görmüyorum'

"Ben Ersun Hoca'ya bir şey söylemek istiyorum. İstatistikleri falan kenara bırak topu kaleye at! 2 yıldır kendisini başarılı görmüyorum. Sen başarılı değilsin maçların yarısını kazanamamışsın"