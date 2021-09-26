Süper Lig 'in 7. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda karşılaştığı Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısını ve maç sonunu değerlendirdi.

'Süper Lig'in en iyi stoperi'

Karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen; Fenerbahçeli Kim Min-Jae hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, "Kim Min-Jae, tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Çalım yemiyor ve topla da inanılmaz hızlı. Rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer " dedi.

Penaltı yorumu

Karşılaşmanın ilk yarısında Kim Min-Jae'nin ceza sahası içindeki pozisyonu büyük tartışma yaratırken Rıdvan Dilmen, o pozisyona ilişkin de düşüncelerini paylaştı. Pozisyonu gördüğü açıdan penaltı olarak değerlendirdiğini belirten Dilmen, "Kim Min-Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum. Şöyle bir tez söylenebilir: Destek eline gelirse verilmez diye. Yavaş yavaş oynattım eli de yere gelmeden önce topla buluşuyor. Benim gördüğüm açıdan penaltı" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları ise şöyle;

Maçın 2-1 bitmesi sürpriz oldu

Maç 2-1 bitti, Fenerbahçe zorlandı denebilir skor anlamında ama son 10 dakika doldur - boşaltlar dışında Fenerbahçe’nin zorlanmadığını söyleyelim. Maçın 2-1 bitmesi sürpriz oldu. Fenerbahçe sezon başından beri en iyi oyunlarından birini gösterdi. Bu maçta zemin de çok uygundu Fenerbahçe’ye. Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynayarak galibiyeti hak etti.

3-4-3’ün Fenerbahçe sistemine uygun olmadığını düşünüyorum

Başakşehir Fenerbahçe’yi tuzağa çekmiş ve hızlı oynamak isteyen Fenerbahçe’yi kendi temposuna uydurdu. Hatayspor ise hiç beklemediği hızda bir Fenerbahçe buldu. Deparlı oynayan Osayi’yi Pereira bugün dinlendirdi ve iyi yaptı. Fenerbahçe klasik sağ, sol ve santrfor oynamıyor, çok değişken oynuyor.Ben hala 3-4-3’ün Fenerbahçe sistemine uygun olmadığını düşünüyorum. Ben ideal sisteminin 4-2-3-1 olduğunu düşünüyorum. Pozisyon sayısı az değil Fenerbahçe’nin. İlk yarıda Enner Valencia sağdan girdi, görerek çıkarsa topu boş kaleye atacak.

Fenerbahçe’de hocanın kafasındaki olmazsa olmaz oyuncular netleşti: Altay, Kim, Szalai, Gustavo, Osayi, Valencia, Ferdi. Rossi’yi hoca oynatıyor her maç ama daha tam değil.