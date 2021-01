Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını, 42 puanla 2. sırada tamamladı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:

''Kayserispor'un en iyi oyuncusu genç kaleci Doğan. Fenerbahçe hızlı ve iyi bir oyun oynuyor ama 3. bölgeye geldikleri zaman daha sakin olmaları lazım. Pelkas'ın çıkardığı topları diğer oyuncuların çıkarması lazım. Altay henüz yere yatmadı. Fenerbahçe hızlı oynuyor, hızlı oynayan takıma bayılırım ama bazen hızlı oynamamak lazım. Sakin olup skora gitmek gerekiyor. Fenerbahçe için tek tehlike Henrique'nin deparları gibi gözüküyor. Skor az''

'Szalai'yi çok beğendim'

''Szalai, 98 doğumlu. Boyu, kilosu çok iyi. Attığı uzun pas çok önemliydi. Muhakkak arkadaşlarına yardımcı oluyor. Hemen pas opsiyonu oluyor. Altyapıda iyi eğitim almış, iyi bir hocaya denk gelmiş belli. Yaşına göre iyi. Pozisyon algısı, uzun ve kısa pasları çok hoşuma gitti."

'Samatta biraz geriye gitti'

''Çok farklı şeyler bekliyordum Samatta'dan. Genk'te oynarken Beşiktaş maçlarında hayran olmuştum. Bana göre burada da kendi tarzı dışında goller attı. Premier Lig sonrası biraz geriye gitti. Fenerbahçe'nin şu an gole en yakın oyuncusu Thiam gibi gözüküyor.''

'İrfan Can Kahveci Marsilya'ya gitmek istiyor'

Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci ile ilgili konuşan Dilmen, yıldız oyuncunun Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya yakın olduğunu vurguladı, ''Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Göksel Bey ile görüşme talep etmiş. Bu teklif geldiği için İrfan Can'ın fiyatı artacak. Göksel Bey'den izin aldığım için söyleyeyim. Marsilya bu transferde çok önde. İrfan Can da Marsilya'ya gitmek istiyor.'' diye konuştu.