Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

Kayseri ve Rize Galatasaray'a karşı hiçbir tehdit oluşturamamıştı. Gol şansı bile yaratamadılar. İllaki karşı karşıya olması gerekmez. Bence Hatay kenarlardan iyi geldi ve son pasları iyi yapamadılar. Hatay 4 kere bu şekildeyse, Galatasaray da 8 kere geldi. Onlar da son paslarda başarısızdı, bundan dolayı da Rize'deki üretkenlik yoktu. Diagne de Falcao'ya "Sen dünyanın en iyi golcülerinden birisin ama ben de iyi golcüyüm" mesajını verdi. Orada Feghouli'nin de ip gibi pası vardı. Havadan gelen topa çıkacaksın, göğsünle indirip vuracaksın... Kolay değil bu... Feghouli'ye Emre Akbaba ve Kılınç da destek olursa farkı artırabilirler ama Hatay da çok ilginç geliyor. Klasik sözümü söyleyeyim, Galatasaray'ın 2'yi bulması lazım. 'Hatay gol atmadan bu maçı bitirmez' de diyemiyorum.

Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı için yorumları şu şekilde:

Keyifli bir maç oldu. Genelde seyircisiz maçlar böyle olmaz. Tempo da düşük olur. Son haftalarda Galatasaray hücum presleriyle rakiplerini yeniyor. Rize maçı da tek taraflıydı. Bugün Hatay da kapanarak değil, hücumla direnç göstermeye çalıştı. Çarpıcı bir oyun oynadılar. Son pasları yapamadılar. Direğin dibinden gidenler, vuramadıkları pozisyonlar... Bu lige uygun oyuncuları da var. Ama Galatasaray'ın da 7-8 pozisyonu var. Fatih hoca bugün daha da keyifli olacaktır geçen haftalara göre... Genç oyuncu gol de attı. Altyapıdan değil zaten Erzincan'dan geldi. Emin olun ben hasta Fenerli olan biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim.







