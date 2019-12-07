Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20’nci dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın beklerle etkili olmak zorunda kaldığını vurgulayan Dilmen, ''Galatasaray. Daha çok kenar beklerle etkili olmak zorunda kaldı Galatasaray. Çünkü Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda ve Ömer Bayram ile oynuyorlar. Nzonzi de libero oynuyor. Orta saha oyuncusu bir kat etmez mi acaba?'' dedi.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonunun doğru bir karar olduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, "El konuları çok konuşuluyor, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı net penaltı olarak görüyorum. Doğal konumda da olsa, bazen doğal konum da penaltıya neden olur. Eli açık oyuncunun, penaltı doğru karar." diye konuştu.

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