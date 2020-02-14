Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 50. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43'e yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun sahibi oldu. Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada kaldı. 90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

İlk yarıdaki golsüz eşitliğe şaşırdığını vurgulayan Dilmen, "Kadrolara baktığımızda, bu maçın bu tempo ve ilk yarıda 1'er pozisyonla biteceğini söylesek inanmaz kimse. Maçtan önceki yorumumda, çok iddialı konuşmak doğru değil, ama en son 0-0 biter maç dedim. Benim için çok şaşırtıcı bir ilk yarı oldu." dedi.

Gökhan Gönül'ün yokluğunda Lens'in sağ bek oynaması hakkında konuşan Dilmen, ''Kısır gözükse de maç, bir anda 'aaa gol olmuş' diyebiliriz. Douglas bir idari karar olabilir. Sergen Yalçın beğenmeyebilir ama Gökhan cezalıyken kadroda yoksa idari bir karar olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.