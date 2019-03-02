Spor Toto Süper Lig 24'üncü hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesini yorumlayan Dilmen, ''Milli Takım konusu 45 gündür gündem de. Oğuzhan, Şenol hocası giderse üzülür mü? Hiç yapma kurban keser. Ben de aynısını yaparım. Minumum 45 gündür milli takıma gidiyor mu gitmiyor mu. Bu tür kaos ortamında gidecek bir hocayla oyuncular arasında sorunlar var. Saklayarak net olarak halledeceklerdi. Bu saatten sonra kimse bana Şenol hoca sezon sonuna kadar kalacak diyemez. Bence kalmaz. Bu milli takım işlerini 45 gün önce açıklamalıydılar. Ama taraftar korkusundan söyleyemediler.'' diye konuştu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetseydi böyle olmazdı Bundan sonra Beşiktaş'ın rakibi kendisi. Fenerbahçe beraberliğin ardından motivasyon problemi yaşanabilir. Beşiktaş bundan sonra kazanabilir. Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesi hiçbir zaman büyük takımların hedefi olmamıştır. 3-3'lük derbiden sonra Beşiktaş '1.'lik zor' dedi ama bunu derseniz 2.'lik de gider.

''Bu saatten sonra Şenol Güneş kalmaz''

Gidecek olan bir teknik direktör var. Zaten gideceksin, 3 Haziran'a kadar bekle derler. Bunu zaten malzemeciler, oyuncular herkes biliyor. Olan Beşiktaş'a oldu. Saklayarak değil, net olarak halledeceklerdi. Bu saatten sonra Şenol Güneş kalmaz. Yönetim ve Şenol Güneş, taraftardan çekindi. Sakatlar çoğaldı, Pepe gitti, o oldu, bu oldu ve bu günlere geldi. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın kaç puan gerisine düştüler. Beşiktaş her sene şampiyon olmayabilir ama bazen sıkıntıları kendiniz yaratabilirsiniz.

''Beşiktaş bu süreçte yıkıldı''

Umarım Şenol Hoca başarılı olur, Allah yarımcısı olsun. Bir ricam var, 2002'de Şenol Hocamı istiyorum. Kulüplerle kavgayı bıraksın. 2002'deki gibi herkesin sevdiği bir Şenol Güneş olsun. 'Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi oynuyor' gibi bir şey söyledi. Kulüpçülük, Milli Takım'ın önüne geçti. Şenol Hoca'dan beklentim, her statta iyi şekilde karşılanması. bu potansiyel onda var. Hocamızın dondurmasını yediğimiz bir kardeşi olarak, 2002'deki gibi herkes tarafından kabul gören bir isim olmasını istiyorum. Beşiktaş bu süreçte yıkıldı. Ancak artık karar verilmiş.