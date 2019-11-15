2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti. Yıldızlar topluluğu Fransa ise Moldova'yı 2-1'le geçti, millilerin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Son hafta Milli Takımımız Andorra'ya, Fransa ise Arnavutluk'a konuk olacak. Fransa, Arnavutluk'a puan kaybeder, Şenol Güneş'in öğrencileri ise Andorra'dan 3 puanla ayrılırsa H Grubu'nun zirvesinde Türkiye yer alacak.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş önderliğinde tarih yazan Milli Takım'ın performansını NTV'de yorumladı.

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Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

'Ne kadar doğru bir planlama olduğunu da gördük'

''Fikstür çekildiğinde bizim hedefimiz en kötü 2. sırada finallere gitmekti. Dün doğru bir oyun oynadık. Pozisyona fazla girmedik, rakibe de vermedik. Şükürler olsun ki bu kez gidiyoruz. Şenol hocamıza, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Lucescu'ya ve bütün emeği olan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Bu sefer tecrübelileri gençlerle serpiştirmedik. Tam tersi oldu ve genç oyuncular, tecrübeli olanla serpişti. Ne kadar doğru bir planlama olduğunu da gördük.''

'Ne teknik adamları güvenmiş, ne de kulüp başkanları...'

''Beni mutlu eden olay şu oldu: 11 oyuncudan 10'u Türkiye'de doğmuş. Sıkıntımız ise kulüplerimizde. Merih, Fenerbahçe altyapısında keşfedilemedi. Çağlar, Altınordu'da oynarken Avrupa takip ediyor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takipe ettiğini hatırlamıyorum. Zeki, Mert, Umut... Bu oyunculara ne teknik adamları güvenmiş, ne de kulüp başkanları güvenmiş. Güvenmedikleri de iyi olmuş aslında. Oyuncular da risk almak için Avrupa'ya gitmiş, hatta doğru kulüplere gitmişler.''

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'Altyapıdaki oyuncularımıza güvenelim'

''Altyapıdaki oyuncularımıza güvenelim, hatta kriter getirelim. Yabancı oyuncularımız sayısını tartışmaktan çok yerli oyuncuyu teşvik etmek için, Çağlar'ı, Merih'i, Umut'u, Zeki'yi teşvik etmemiz için oynatmamız lazım. Ülkemizde kulüpler ve teknik adamlar güncel yaşadığı için o riske girmiyor.''