Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, net gol fırsatlarından yararlanamadığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

'Oyuna kurtarıcı diye Orkan giriyor'

Beşiktaş'ta kadro zafiyetini olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Beşiktaş'ın kadrosu, 2 yıl üst üste şampiyon olduğu kadrodan bir gömlek geride. Bugün oyuna kurtarıcı diye Orkan giriyor. Diaby, Lens bunlar zaten golcü özelliği olan oyuncular değiller.'' dedi.

'Bu riski Başakşehir'de alsaydı, orada şampiyon olabilirdi'

Avcı'nın farklı bir varvasyon çabasında olduğunu belirten ünlü yorumcu, ''Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta aldığı bu riski Başakşehir'de alsaydı, orada şampiyon olabilirdi. Avcı çok farklı bir şey oynatmak istiyor Beşiktaş'a. Madem farklı oynatmak istiyorsun, o farklılığı sürekli hale getirmen lazım.'' diye konuştu.

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Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

'Kuşu sıkarsan ölür, bırakırsan uçar'

''Teknik direktörler arasında farklı yoğurt yiyişler var. Özellikle ligimizde daha pratik çözümler üretmek lazım. Abdullah Avcı açık konuşalım çok güvenli değil. Oyuncuyu şartlamayacaksın. Fatih Terim’in önemli bir cümlesi vardır: Kuşu sıkarsan ölür, bırakırsan uçar. Şimdi sıkıyor Beşiktaş’ı… Bıraktığın zaman özgür hisseder kendini. Şu an Llajic kendini koymuş vaziyette fizik olarak. Bazı oyuncular bekletilerek bazı oyuncular oynatılarak kazanılır.''

'Golcü takımı değil Beşiktaş'

Merkezden birkaç pozisyona girmeye çalışıyorlar. Bir de golcü takımı değil. Diaby gibi oyuncun var, 30 maç oynamış 2 gol atmış. Lens'in de golcü özelliği yok. Ljajic, Burak gibi oyuncular kaçırırsa sürpriz sayarım. Golcü takımı değil Beşiktaş.

'İşler iyi gitmediği zaman yüzleşmeniz lazım'

Madem farklı oynamak istiyorsun, o farklılığı alışkanlık haline getirmen lazım. Bir teknik direktör oyuncunun tekniğini, fiziğini beğenmeyebilir saygı duyarım. İşler iyi gitmediği zaman yüzleşmeniz lazım. Bu takım neden acele oynuyor, taktiksel değişikliğe gidiyor? Vida sol, Necip sağ stoper oynuyor. Atiba değişimli olarak orta saha sol ve Elneny sağ orta saha oynuyor. İkinci yarıda Necip sol stopere geçti ve Elneny de sol öne geçti. Avcı sadece oyuncu değişikliği değil, taktik değişikliği de yapıyor. Mutlaka gördüğü bir sebep vardır.

‘Galatasaray derbisi bir şanstır’

''Beşiktaş tabii ki buralarda kalmayacaktır ama oyun içinde bir karışıklık ve puan durumundan dolayı güvensizlik oluyor. En büyük şansı seçimden sonra Galatasaray derbisi oynaması. Camianın tekrar toparlanması, Abdullah Avcı'nın yeni yönetimle tekrar toparlanması için derbi bir şanstır.''