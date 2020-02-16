Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın ilk yarıda iptal edilen golünü yorumlayan Dilmen, ''Gol iptali, benim düşüncelerime göre doğru, Türkiye'de bazen bunları gol verdiler. Kural doğru, ofsayt. Yardımcı hakem doğru bayrak kaldırdı. Şimdiye kadar, bir tek Türkiye'de uygulanmıyordu.'' dedi.

'Gökhan Töre'yi ikinci sarı karttan atmalıydı hakem'

Gökhan Töre'nin ilk yarıda atılması gerektiğinin altını çizen ünlü futbol adamı, ''Gökhan Töre'yi ikinci sarı karttan atmalıydı hakem, o atmadan Kemal Özdeş onu oyundan almalı. 2. sarıyı gösterebilirdi, net demeyeyim ama 2. sarıyı göstermeliydi.'' diye konuştu.

'Bakalım şimdi ne yapacaklar?'

Yine ilk yarıda Seri'nin eline çarpan topun penaltı olduğunu ifade eden Dilmen, "Seri'nin bir pozisyonu var, sol eline geldiyse, penaltı. Beşiktaş maçında Suat Arslanboğa pozisyondan sonra bitirmişti ilk yarıyı, bakalım şimdi ne yapacaklar? Bu pozisyonu penaltı değil diye mi nitelendirdiniz?" dedi.

'Hocanın haklı bir kredisi vardı'

Maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında iddialı hale geldiğini belirten Dilmen, "Ligin ilk devresi bittiğinde Galatasaray ile Sivasspor arasında 10 puan fark vardı. Şu anda ligin ikinci yarısının başları ve bu fikstürü çok iyi kullandı. 35 günde 10 puan farkı eritti Galatasaray. Her şey Fatih Hoca'nın istediği gibi gidiyor. Galatasaray, böyle fikstürü yakaladı mı 5'te 5 yapar. Büyük takım, büyük kulüp olmak böyle bir şey. Şimdi lider ile arada 2 puan fark var. Ancak tabi Trabzonspor'un 1 maçı eksik. Beklediğimden diri bir Malatyaspor vardı. Galatasaray şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Galatasaray, sezon başından bu yana belki ilk kez ilk 3'e girme fırsatı oldu ve bunu da kaçırmadı. Mustafa Bey, Fatih Terim için 'teknik direktör' diye ifade ediyordu. Bakıyorum şimdi 'hocamız' diye hitap ediyor. Hocanın haklı bir kredisi vardı" ifadelerini kullandı.

'Muslera çıkardı, başkaları yiyor'

Muslera hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Dilmen, "Maç 0-0 iken dakika 1, şut geldi ve Muslera çıkardı. Başkaları yiyor. Sezon başında en son opsiyon gözüken Adem, takımın golcüsü olarak öne çıktı. Fatih Terim; iyi oyundan, kötü oyundan farklı ben 42 puanı yapmam lazım diyordu. Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım" dedi.

'Finalleri oynamayı bilen bir takım'

Şampiyonluk yarışına da değinen Rıdvan Dilmen, “Tartışmasız şu an favori Galatasaray. Fatih Terim, Kadıköy’de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım. Kadıköy’de kaybetseler bile şansları devam edecek. Çünkü Fenerbahçe’nin 4, Beşiktaş’ın 6 puan önündeler” ifadelerini kullandı.